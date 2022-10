Pallanuoto:Fiorillo guida ascesa Olympic Roma,'noi protagonisti'

ROMA, 08 OTT - Dalle giovanili alla prima squadra di A2, è stata presentata questo pomeriggio la stagione 2022-23 dell'Olympic Roma di pallanuoto presso il CSI Flaminio, società guidata da Mario Fiorillo, anche allenatore della squadra di A2 ed ex capitano del settebello campione olimpico a Barcellona 92. "Siamo un nuovo progetto e le emozioni sono fortissime - dice Fiorillo - Siamo nati appena un anno fa e stiamo crescendo tutti insieme, ma la nuova stagione ci vedrà protagonisti, sopratutto nei settori giovanili". E i numeri, in appena un anno, sono lievitati in maniera esponenziale: dai cinquanta tesserati del '21-'22, ai più di duecento (tra atleti e addetti ai lavori) del '22-'23. "Quest'anno inoltre abbiamo lanciato anche il nuoto sincronizzato al CSI Flaminio" conclude Fiorillo. Guest star del pomeriggio, però, Sandro Campagna, ct del Settebello. "Il movimento di base è fondamentale - dice Campagna parlando dell'Olympic Roma - Sono sempre stato in contatto con Fiorillo, ma abbiamo approfondito le nostre discussioni da quando ha creato questo progetto. Roma ha un grande bacino d'utenza nonostante il problema delle piscine e questa realtà può aiutare tutto il movimento". Poi sul doppio ruolo dei giovani tra studio e sport conclude: "La scuola non deve essere una scusa per non fare sport e lo stesso vale al contrario. Si può essere campioni olimpici e manager nella vita come ha dimostrato Ferdinando Gandolfi". Non un nome a caso, ma il match winner della finale con la Spagna a Barcellona 92.

