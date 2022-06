Pallanuoto: Mondiali; covid nel Canada, salta gara con Italia

ROMA, 23 GIU - Il match Italia-Canada valido per la seconda giornata del girone C dei mondiali di pallanuoto, in programma oggi alle 19.30, è stato annullato a causa della positività al Covid-19 di tre giocatori nordamericani, asintomatici e già posti in isolamento rispetto al gruppo squadra. Lo rende noto la Federnuoto. La nazionale di Alessandro Campagna, nell'orario in cui avrebbero dovuto affrontare il Canada, svolgerà una seduta tattica e una partitella a ranghi misti in vista del match di sabato prossimo con la Spagna. Una vittoria garantirebbe il primato nel girone e quindi l'accesso diretto ai quarti di finale. Gli iberici, scenderanno regolarmente in acqua, oggi, col Sudafrica. Ulteriori decisioni della Task Force Fina sul Covid saranno comunicate nelle prossime ore, dopo l'esito di ulteriori tamponi effettuati al team canadese e dopo che la federazione internazionale avrà incontrato i rappresentanti dei team del gruppo C.

