Pallavolo: domani Italia-Portorico; Bosetti 'niente sorprese'

ROMA, 25 SET - Archiviata la prima vittoria di questo Mondiale, contro il Camerun, l'Italvolley femminile ha osservato una giornata di riposo, in attesa del match di domani contro Portorico (ore 18), battuto ieri dal Belgio per 3-0. "Ieri non è stata una partita bellissima - il commento di Caterina Bosetti -, ma va bene così: sapevamo che all'esordio non sarebbe stato facile tenere un ritmo alto e mostrare una gran pallavolo. Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio in questo Mondiale e preso le misure anche al campo di gioco. L'importante era conquistare la vittoria e i 3 punti con un risultato secco, iniziando nel migliore dei modi il torneo". "Eravamo consapevoli fin dalla vigilia che questo girone non ci avrebbe consentito di trovare facilmente il nostro ritmo - dice ancora Bosetti -, per questo motivo sarà importante sfruttare le prime gare per crescere a livello di condizione fisica. Dobbiamo fare il pieno di vittorie e punti, perché ci saranno molto utili nella seconda fase. Bisognerà stare attente a non commettere passi falsi e complicarci la vita". Un segnale forte sul fatto che bisogna fare attenzione è, fa notare l'azzurra, "la vittoria della Thailandia sulla Turchia: le asiatiche quando sono in giornata possono creare problemi a chiunque. In una competizione d'altissimo livello, come il Mondiale, le sorprese possono sempre spuntare fuori: la concentrazione va tenuta alta. Stiamo vivendo un momento sereno, in cui non si avvertono quelle tensioni che magari ci saranno per le sfide più difficili, e fisicamente la condizione è buona. Come squadra abbiamo un'identità ben definita, sapendo dove vogliamo arrivare"

