Pallavolo: in Turchia ipotizzano Egonu via da Vakifbank

ROMA, 25 GEN - E' una ipotesi quella che avanzata da alcuni siti turchi e da 'voleybolmagazin.com', ma Paola Egonu potrebbe lasciare dopo una sola stagione il Vakifbank Istanbul, squadra ricca di stelle dove è approdata l'estate scorsa proveniente dall'Imoco Conegliano. Infatti, sempre secondo quanto riferito da queste fonti, il Vakifbank sarebbe deciso ad ingaggiare Tijana Boskovic, ormai in rotta con l'Eczacibasi, e l'arrivo della fuoriclasse serba elettaa miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che occupa lo stesso ruolo dell'azzurra, comporterebbe l'automatica partenza della Egonu. Finora non ci sono state reazioni né da parte della diretta interessata né da parte del club, ma viene ricordato che più volte la Egonu, in questi suoi primi mesi in Turchia, ha detto di trovarsi bene nel suo nuovo ambiente e di avere buoni rapporti con il tecnico del Vakifbank, l'italiano Giovanni Guidetti. Il prossimo 9 febbraio, intanto, la 24enne 'stella' della squadra azzurra si prenderà una pausa del volley facendo la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo.

