Pallavolo: Italia giocherà con logo arcobaleno sulla maglia

ROMA, 12 LUG - Per la prima volta una nazionale italiana giocherà con il logo arcobaleno sulle sue maglie. A farlo saranno gli azzurri, uomini e donne, della pallavolo, secondo quanto fa sapere la Fipav rivelando che il presidente della federazione Giuseppe Manfredi, l'ad dello sponsor Dhl Nazzarena Franco, insieme al capitano della nazionale maschile Simone Giannelli, hanno consegnato la maglia della nazionale con il logo Arcobaleno alla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. La Fipav sottolinea anche che è "un'occasione unica per lanciare un importante messaggio d'inclusione, che la federazione e lo sponsor vogliono trasmettere in modo forte e deciso, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare oltre ogni diversità". Le ragazze del ct Mazzanti scenderanno per la prima volta in campo con il logo arcobaleno sulla maglia giovedì ad Ankara, nella sfida di Nations League contro la Cina, mentre i ragazzi di De Giorgi lo faranno a Bologna, in occasione delle Finali di Nations League: primo impegno il 20 luglio contro l'Olanda. L'iniziativa si ripeterà in occasione dei tornei internazionali che si disputeranno in Italia, a Cuneo e Napoli. La Ministra Elena Bonetti ha così commentato: "Sono molto colpita da quest'iniziativa, che certifica quanto il mondo dello sport sia particolarmente capace di costruire una coscienza di paese, di costruire opportunità per i più piccoli e di incarnare i valori fondamentali della nostra Costituzione e della nostra democrazia. Lo sport è il contesto dove le pari opportunità possono trovarsi più e meglio rappresentate, perché è il luogo dove le diversità giocano in squadra, e le diversità che giocano in squadra sono diversità che sanno incontrarsi e riconoscersi reciprocamente. Il Governo è fortemente impegnato a riconoscere il valore dello sport e a sostenerne l'azione educativa. Il fatto che giocatrici e giocatori si mettano in campo come interpreti di questa sfida per la collettività dimostra un senso civico grande".

