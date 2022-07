Pallavolo: Mazzanti ed Egonu, ora riposo poi il Mondiale

"Questa squadra continua a farci sognare, anzi fa sognare tutta Italia". Esulta Giuseppe Manfredi, presidente della federpallavolo, dopo la conquista della Nations League da parte delle azzurre allenate da Davide Mazzanti. "Tutti insieme abbiamo fatto un gran lavoro - il riconoscimento del ct alla Fipav - Ringrazio le ragazze che hanno riposato poco, hanno recuperato in fretta grazie al lavoro del nostro staff. Sono state brave a recuperare in fretta riuscendo allo stesso tempo a migliorare velocemente acquisendo condizione. So bene che sono talentuose ma il loro atteggiamento ha fatto la differenza in questo percorso di crescita costante che ci ha portati ad un grande trionfo. Adesso riposiamo un po' e poi torneremo in campo per preparare nel migliore dei modi il mondiale". Anche nel 3-0 al Brasile argento olimpico (ma cambiato da giovani innesti) Mazzanti trova il dettaglio. "Stasera forse non siamo stati perfetti dal punto di vista tattico. Adesso studieremo quanto fatto consapevoli che abbiamo ancora margine di miglioramento su cui dobbiamo lavorare". Chiude Paola Egonu: "Sono molto felice e fiera di quanto fatto, sia dal punto di vista personale sia, soprattutto, dalla squadra. Abbiamo ottenuto un grande risultato ma adesso è giusto goderci un momento di meritato riposo per poi tuffarci nella preparazione del mondiale che per noi sarà un'altra manifestazione molto importante. Questo successo e il premio personale voglio dedicarlo a mio nonno".

