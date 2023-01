Pallavolo: Mazzanti, nodo Egonu si scioglierà a maggio

ROMA, 30 GEN - "Egonu? Sarà un nodo che scioglieremo avanti. C'è accordo di non parlare di convocazioni. Tutto quello che uscirà si saprà a maggio". Così Davide Mazzanti, ct della nazionale femminile di pallavolo, rispondendo sul possibile ritorno di Paola Egonu in azzurro dopo lo sfogo al Mondiale, a margine di un incontro con il Papa della Fipav. "Non l'ho sentita" ha aggiunto il coach che poi commentato la sua partecipazione a Sanremo. "Paola ha tanti talenti e sa gestire tanti palcoscenici in modo autentico. Dirà le cose in modo molto netto, come lei è", ha detto Mazzanti.

