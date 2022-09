Pallavolo:Mondiali;Anzani carica Italia, non ci vogliamo fermare

ROMA, 08 SET - È stato dolce il risveglio in casa azzurra dopo la prestazione di ieri contro la Francia che ha regalato un posto in semifinale all'Italvolley di Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni sabato affronteranno la Slovenia nel penultimo atto della rassegna iridata. Nel pomeriggio di oggi Italia e Slovenia si trasferiranno a Katowice con un volo charter in attesa di conoscere quali saranno le altre due semifinaliste, verdetti che saranno emessi dalle sfide tra Brasile-Argentina e Polonia-Stati Uniti in programma a Gliwice. "E' stato uno dei più bei risvegli dell'ultimo periodo. Il nostro cammino però non è terminato; non ci vogliamo fermare alla vittoria di ieri - ha commentato Simone Anzani -. Ora dobbiamo chiuderci in noi stessi per fare scudo da qualsiasi tipo di pressione perché vogliamo fare qualcosa di grande. Ieri contro la Francia abbiamo fatto una grande performance ma credo che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo concesso un po' di errori soprattutto in battuta e se miglioriamo questo aspetto il nostro gioco può diventare ancora più insidioso". Il centrale azzurro prosegue: "A Katowice in semifinale affronteremo la Slovenia dopo averla superata lo scorso anno in finale agli Europei. Loro sicuramente scenderanno in campo con tanta voglia di rivalsa. Noi però siamo consapevoli di quello che dobbiamo e possiamo fare. La sensazione di essere tra le prime quattro squadre del mondo? Vuol dire che abbiamo fatto un bel percorso, ma sicuramente non ci accontentiamo, soprattutto dopo aver battuto la squadra che secondo me è la più forte di tutte. Ora pensiamo a noi, pensiamo al presente, siamo davvero molto contenti di essere arrivati fino a qui. Siamo fiduciosi per il futuro".

