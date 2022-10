Pallavolo: Mondiali donne; Italia-Olanda 3-1

ROMA, 02 OTT - Ancora una vittoria, la quinta in altrettante partite, per le azzurre della pallavolo impegnate nei Mondiali. Oggi, ad Arnhem, hanno battuto per le 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21) la nazionale di casa, l'Olanda, e con questo successo hanno vinto, ovviamente a punteggio pieno, il loro girone della prima fase. L'Italvolley donne tornerà in campo la settimana prossima a Rotterdam per sfidare, nella seconda fase, Brasile, Giappone, Cina e Argentina.

