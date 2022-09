Pallavolo: Mondiali donne; Orro, 'Non sottovalutiamo prima fase'

ROMA, 21 SET - "Mondiali? Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, ma partire concentrate concentrate. Poi sarà fondamentale sistemare gli ultimi dettagli durante il girone". Parola di Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale italiana femminile di volley. Le azzurre si trovano ad Arnhem, in Olanda, dove il prossimo 24 settembre debutteranno nella competizione iridata contro il Camerun. "Sono davvero felice di essere qui al mio primo Mondiale. Abbiamo lavorato molto duramente quest'estate, non vediamo l'ora che inizi il torneo". Orro pensa di essere cresciuta tanto negli ultimi anni, "soprattutto nel mio ruolo si matura acquisendo esperienza. Nella mia carriera ho bruciato alcune tappe: ora mi sento più matura e capace, voglio aiutare la nostra squadra a dare il massimo". La regista sarda sa che il suo è un gruppo forte, "ma al tempo stesso nessuno ci regalerà niente, dovremo dimostrare partita dopo partita tutto il nostro valore".

