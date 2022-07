Pallavolo: Nations League; 3-1 all'Olanda, Italia in semifinale

ROMA, 20 LUG - L'Italvolley ha conquistato le semifinali della Nations League di pallavolo battendo l'Olanda 3-1. Nelle Finals in corso a Bologna gli azzurri del Ct De Giorgi partono male e gli Oranje conquistano il primo set (21-25). Poi l'Italia fa valere il maggiore tasso tecnico e rimette a posto le cose: 25-22, 25-13 e 25-22 nei parziali. Gli azzurri affronteranno in semifinale la vincente di Francia-Giappone. Nel quarto e decisivo set ottima prova di Galassi, entrato a gara in corso e autore del punto che manda la Nazionale di De Giorgi in semifinale. Ingresso decisivo anche quello di Zaytsev, autore del punto che ha regalato agli azzurri il match point.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA