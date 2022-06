Pancalli, WEmbrace Games altro messaggio per l'inclusione

ROMA, 10 GIU - "WEmbrace Games torna a farci abbracciare e divertirci, dopo due anni di assenza. Come dice Bebe Vio, sarà una figata pazzesca. Da romano sono contento che i giochi si terranno in un luogo iconico come lo Stadio dei Marmi, sarà serata di divertimento". Così Luca Pancalli, presidente del CIP, alla presentazione degli WEmbrace Games del 13 giugno. "Non si fa mai abbastanza per l'inclusione, fa bene art4sport a lanciare messaggio che solo esplorando le differenze si creano opportunità". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aggiunge: "Tutto è partito da Bebe e dalla sua meravigliosa famiglia. WEmbrace games è una competizione diversa da tutte le altre, e proprio per questo importantissima". Il numero uno di Sport e Salute, Vito Cozzoli, loda art4sport perché "diffonde cultura sportiva tra tutti, senza barriere. Bebe Vio è un bellissimo esempio di speranza e di vita, per questo Sport e Salute non può che sostenere e abbracciare eventi come questo". Per Cozzoli, "ogni volta che lo sport offre una seconda chance a una persona disabile è come se si vincesse una medaglia del metallo più prezioso".

