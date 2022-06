Paralimpici: Pancalli, 'Tre Fontane? Spero in Gualtieri'

ROMA, 20 GIU - "L'impossibilità di costruire palazzetto e foresteria nel centro di preparazione paralimpica a Roma? Ne ho parlato con il sindaco Gualtieri, ha dimostrato grande sensibilità e ha individuato delle risorse: spero che lui, una persona molto preparata, anche parlando con l'Economia possa trovare qualche soluzione, perché così non può andare". Parola del presidente del CIP, Luca Pancalli, a margine dell'incontro al Tre Fontane con le famiglie dei ragazzi che frequenteranno i campus estivi paralimpici. "Il CIP ricevette in concessione un'area e poi venne a sapere che chi gliel'aveva data in concessione non aveva facoltà per darla tutta, visto che una parte di essa apparteneva a Eur Spa", spiega Pancalli. "Questo è inaccettabile, una vergogna per il Paese visto che questo centro potrebbe rappresentare un'unicità in Europa. Senza palazzetto e foresteria di 100 posti letto, il centro è amputato. Ho un progetto approvato, lo voglio realizzare fino all'ultimo metro cubo", conclude.

