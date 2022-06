Parigi: 2-0 alla Pegula, Swiatek in semifinale

ROMA, 01 GIU - La numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, si è qualificata per le semifinali del Roland Garros eliminando in due set la statunitense Jessica Pegula, col punteggio di 6-3, 6-2. Per Swiatek, che è al 33/o successo consecutivo nel circuito, la prossima avversaria sarà la russa Daria Kasatkina, n.20 Wta. L'altra semifinale, in programma sempre domani, vedrà di fronte l'azzurra Martina Trevisan e la statunitense Cori 'Coco' Gauff.

