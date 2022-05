Parigi: Cilic ai quarti, elimina Medvedev in tre set

ROMA, 30 MAG - Il n.2 al mondo Daniil Medvedev è stato eliminato negli ottavi di finale del Roland Garros dal croato Marin Cilic, attuale n.23 Atp. E' un'altra sorpresa in apertura della seconda settimana dello slam parigino dopo l'uscita di scena del greco Stefanos Tsitsipas, n.4, per mano del giovanissimo danese Rune, cui si aggiunge anche il ritiro dell'azzurro Jannik Sinner per infortunio. Il 26enne russo, rientrato da poco dopo un'operazione per una 'leggera ernia', nei tre precedenti incontri non aveva perso nemmeno un set ma Cilic non gli ha dato scampo, battendolo con un netto 6-2, 6-3, 6-2. Ai quarti di finale il croato affronterà il russo Andrey Rublev, promosso grazie alla rinuncia di Sinner. Gli altri quarti prevedono queste sfide: Novak Djokovic-Rafa Nadal, Alexander Zverev-Carlos Alcaraz e Casper Ruud-Holger Rune.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA