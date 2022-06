ROMA, 02 GIU - Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. L'azzurra, per la prima volta tra le prime quattro di un torneo dello slam, è stata sconfitta in due set dalla statunitense Cori 'Coco' Gauff, col punteggio di 6-3, 6-1. In finale la 19enne n.23 al mondo affronterà la n.1, la polacca Iga Swiatek.

