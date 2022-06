ROMA, 04 GIU - Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros 2022. La tennista polacca, n.1 della classifica WTA, in finale ha battuto la diciottenne statunitense Coco Gauff in due set, con il punteggio di 6-1 6-3 in un'ora e 10 minuti di gioco. Per Swiatek è il secondo successo in carriera al Roland Garros dopo quello del 2020.

