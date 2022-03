Parte torcia Special Olympics, Vezzali "messaggio di pace"

TORINO, 16 MAR - La torcia dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olimpics partirà il 18 marzo da Udine, città nella quale si tenne l'ultima edizione nel 2019 prima della pandemia, per arrivare il 5 giugno a Torino in occasione della cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico Grande Torino. Parteciperanno ai Giochi, dedicati alle persone con disabilità intellettive, oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in 20 discipline sportive. "La torcia, che attraverserà tutta l'Italia prima di giungere a Torino porta innanzitutto con sé un forte messaggio di pace nel nome dello sport, dello spirito olimpico e di gruppo e dell'importanza dello sport per superare ogni tipo di barriera e di stereotipo", ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della 'Torch Run, a Torino. "L'inizio di un percorso che caratterizzerà Torino nel prossimo triennio, simbolicamente, quale capitale dell'inclusione - sottolinea Manuela Lavazza, vicepresidente Special Olympics Italia -. Un viaggio iniziato molti anni fa, grazie ad un grande lavoro sul territorio, con numerosi eventi avvenuti negli anni in diverse province, recepito con attenzione e sensibilità dalle istituzioni locali. Un percorso che culminerà con i Giochi Mondiali Invernali del 2025 che vedranno Torino nuovamente protagonista". A fare gli auguri agli atleti in gara e a garantire a loro impegno e sostegno, c'erano, tra gli altri, in presenza o collegati online, molti rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte, tra cui il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, i sottosegretari al Ministero della Salute e dell'Istruzione, Gianni Romeo e Rossano Sasso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA