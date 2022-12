Patatrac Catania, la prima sconfitta arriva col Santa Maria Cilento

Un incubo sotto l’albero. Servivano tre punti al Catania, le ragioni erano tante e tutte importanti: consolidare la vetta della classifica, ritrovare un successo esterno e dedicarlo ai suoi tifosi e al grande Sinisa Mihajlovic, gli etnei al contrario vedono interrompersi a Castellabate, contro uno stoico Santa Maria Cilento, la striscia di imbattibilità in Serie D. 2 a 1 il finale, una delle peggiori prestazioni stagionali dei rossazzurri e Al “Carrano” i rossazzurri soffrono tanto, forse troppo, confermando il fiato corto osservato negli ultimi turni. In svantaggio alla fine della prima frazione con Bonanno, rete propriziata da un pasticcio del duo Bethers-Lorenzini, gli etnei ripristinano la parità grazie a un rapido tap-in sottoporta di Marco Palermo, al suo secondo centro stagionale.

Nella ripresa Ferraro le prova tutte, schierando un 4-2-3-1 e cambiando quasi tutti i suoi interpreti offensivi, ma il Catania perde lucidità e cade nella trappola dei padroni di casa, che trovano il nuovo vantaggio con il cannoniere giallorosso Tandara, che da terra, dopo uno svarione della retroguardia rossazzurra, insacca alle spalle del portiere e sigla un successo storico e irripetibile.

Il Catania interrompe alla sedicesima giornata il filotto di imbattibilità e perde un punto dalle inseguitrici. Fortunatamente per Lodi e compagni, infatti, Lamezia Terme e Locri non vanno oltre il pari, rendendo forse poco meno amara la sconfitta. Contro il Trapani, nell’ultimo atto del 2022, Ferraro e giocatori sono chiamati all’ultimo squillo, prima di una sosta che serve come l’aria a questa squadra.

Santa Maria Cilento (3-4-3): Grieco 6; Ferrante 6, Diop 6.5, Coulibaly 6.5; Mancini 6, Pane 5.5 (dal 60’ De Leonardis 6), Maio 5.5, Morlando 5; Johnson 6 (dal 74’ Ielo sv), Catalano 6 (dall’88’ Campanella sv), Bonanno 6.5 (dal 54’ Tandara 7). All. F. Di Gaetano. A disposizione: Guerra, Campanella, D’Avella, Tandara, Ielo, Ventura, D’Auria, Parisi, De Leonardis.

Catania (4-3-1-2): Bethers 5.5; Boccia 5.5 (dal 46’ Chiarella 5), Ferrara 5.5 (dal 46’ Somma 6), Lorenzini 5.5, Castellini 6; Palermo 6.5, Rizzo 5.5, Vitale 5 (dal 46’ Lubishtani 6); Giovinco 6 (dal 60’ Sarno 5.5), De Luca 5.5 (dal 50’ Russotto 6), Sarao 4.5. All: G. Ferraro. A disposizione: Groaz, Somma, Lubishtani, Di Grazia, Bani, Russotto An., Palermo, Sarno, Forchignone, Chiarella.

Arbitro: Sig. Maccorin (Pordenone) – assistenti De Luca (Merano) e Mamouni (Tolmezzo).

Reti: Bonanno 35’ – Palermo 38’ – Tandara 75’

Ammoniti: Vitale 6’ pt, Pane 6’ pt, Ferrara 44’ pt, Giovinco 2’ st, Palermo 17’ st, Lorenzini 27’ st. Angoli: 4-6. Recupero: 2’ pt; 5’ st. 900 spettatori locali.

Giovanni D’Antoni

