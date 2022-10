Paternò - Catania a Lentini: forse c'è l'ok per le porte aperte

Da Paternò a Lentini il passo non è lunghissimo. Perché il derby di domenica col Paternò rischiava di disputarsi a Caltanissetta, o in un altro stadio lontano dalle due città che si scontreranno.

L'unico nodo da sciogliere, quello più atteso dall'intera tifoseria è se la gara si disputerà a porte aperte o meno. Si attende, nella giornata di oggi, l'esito del ricorso inoltrato dal Paternò dopo la squalifica del Falcone e Borsellino con l'annesso ordine di giocare a porte chiuse. C'è una piccola speranza, anche perché i tifosi del Catania prima ancora che arrivasse la squalifica, con la prevendita aperta, aveva acquistato in poche ore tutti i 1500 tagliandi messi a disposizione dal Paternò per assistere alla gara. E, ovviamente, si spera in un'apertura dello stadio che ha ospitato nel recente passato le gare della Sicula Leonzio.

Il Catania spera di avere accanto i tifosi in un momento topico della stagione, con le gare che si giocano ogni tre giorni, dopo un turno infrasettimanale durissimo da gestire e da superare (il 2-0 al Locri è stato frutto di un grande impegno fisico e di gestione mentale) dunque la sfida con il Paternò di Pagana diventa un altro esame. Anche il Paternò spera nell'apertura ai tifosi per garantirsi un incasso ben oltre i livelli soliti della Serie D. Poche ore e sapremo. In caso di porte chiuse, i tifosi saranno rimborsati.

