Pechino: bronzo Brignone in combinata, è 16/a medaglia Italia

YANQING, 17 FEB - Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alpina femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. E' il 16/o podio dell'Italia in questi Giochi invernali e il secondo per l'azzurra dopo l'argento nello slalom gigante. L'oro è andato alla svizzera Michelle Gisin, l'argento alla sua connazionale Wendy Holdener. E' uscita nella seconda manche una delle favorite, Mikaela Shiffrin, la campionessa Usa che non ha terminato una gara a Pechino. Fuori anche le altre azzurre impegnate oggi: Nicol Delago e Marta Bassino nello slalom, Elena Curtoni già nella discesa. Gisin si è confermata campionessa olimpica dopo quattro anni, con il tempo totale di 2'25″67. Holdener, staccata di 1''05 dalla connazionale, aveva conquistato il bronzo sempre a PyeongChang, dove Brignone (terza oggi a 1''85 da Gisin), era salita sul terzo gradino del podio in gigante. Il quarto posto è andato alla ceca Ester Ledecka (+2.65), che ha preceduto le austriache Katharina Huber e Christine Scheyer, che era prima dopo la discesa libera.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA