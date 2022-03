Pechino, Pancalli: "Giornata positiva, ottimisti per futuro"

ROMA, 10 MAR - "Una giornata sicuramente positiva, c'è il rammarico per non aver centrato la ciliegina sulla torta ma l'argento di Giacomo è uno straordinario risultato considerata la prestazione superba dell' austriaco". È il commento del presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, dopo l'argento di Giacomo Bertagnolli nello slalom gigante vision impaired ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. "A questo si aggiunga un incredibile argento di René De Silvestro (nello standing) sono felice per lui ma anche per il movimento del sitting. Speriamo di ricominciare a ricostruire da questi giovani ragazzi un movimento nell'attesa di Milano-Cortina", ha aggiunto Pancalli. "Da ultimo - ha concluso il numero uno del Cip - lascia un po' d'amaro in bocca il quarto posto di Federico (Pelizzari), ma è un giovane che può dare tanto in futuro e speriamo sia di buon auspicio anche per lui".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA