Pechino: Pancalli, 'Obiettivo migliorare 5 medaglie Corea'

ROMA, 17 FEB - "Ci apprestiamo con ottimismo e fiducia, la mia scaramanzia mi impedisce di fare qualsiasi forma di pronostico ma sono certo che le nostre federazioni hanno lavorato al meglio. È una delegazione composta da tanti giovani atleti alla loro prima esperienza che si è abbassata notevolmente. Il nostro parametro sono le cinque medaglie vinte a Pyeongchang, con due ori, due argenti e un bronzo. Speriamo di migliorare quello. Poi quello che verrà sarà tutto utile per continuare l'opera di diffusione del movimento paralimpico". Lo dice il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, a 11 giorni dalla partenza per le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, dove la delegazione azzurra si presenterà con 32 atleti in 4 discipline e l'obiettivo di fare meglio della spedizione in Corea del 2018. "Se dopo Tokyo sogniamo di battere ancora gli olimpici? No, quello è un gioco che facciamo con l'amico Giovanni Malagò ma loro hanno già vinto perché stanno andando oltre Pyeongchang. Quindi complimenti agli olimpici e non è ancora finita. Dico sempre: 'scaldateci l'atmosfera che poi arriva il piatto forte'", ha concluso Pancalli a margine della premiazione 'Vivi lo sport' al centro di preparazione paralimpica del Tre Fontane a Roma.

