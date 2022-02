Pechino, Sci alpino: male gli azzurri, l'austriaco Mayer vince l'oro nella terza olimpiade consecutiva

Ancora una giornata amara per l’Italia nello sci alpino maschile ai Giochi di Pechino 2022. Gli azzurri deludono anche nel SuperG dopo la discesa, con Matteo Marsaglia 18°, Dominik Paris 21° e Christof Innerhofer ancora fuori. Vince l'austriaco Mayer, primo uomo a conquistare tre ori in altrettante edizioni olimpiche. Argento a Cochran-Siegle e bronzo a Aamodt Kilde.

Matthias Mayer si è portato a casa anche la medaglia d’oro del supergigante maschile sul tracciato cinese della pista “Rock” di Yanqing -disegnato dallo svizzero Reto Nyddeger-, l’austriaco è entrato nella leggenda, dimostrandosi velocissimo e pennellando linee perfette per chiudere con il tempo di 1'19''94. Per Mayer si tratta della seconda vittoria consecutiva nel super-G olimpico, dopo PyeongChang 2018, e della terza vittoria in altrettante manifestazioni a cinque cerchi, considerando anche l’oro nella discesa di Sochi 2014, diventando il primo uomo nella storia a riuscire nell’impresa.

Alle spalle del trentunenne carinziano si è piazzato lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, a solamente quattro centesimi di distacco, conquistando così la prima medaglia olimpica in carriera. Prima affermazione alle Olimpiadi anche per il norvegese Alexander Aamodt Kilde, arrivato a 42 centesimi dalla prima posizione, guadagnandosi il bronzo.





