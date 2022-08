Pelé, 'basta voci su mia salute, sto molto bene'

ROMA, 31 AGO - "Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute". Con questo post su Instagram, accompagnato da una sua foto assieme alla moglie, Pelé si sfoga a proposito delle voci allarmistiche sul suo stato di salute che hanno ripreso a circolare in Brasile, e altrove. O Rei è stato operato per un tumore al colon a settembre dell'anno scorso a San Paolo, e da quel momento si sottopone a dei cicli di cure, ma fa sapere di stare bene. "Devo pubblicare tutto questo - spiega Pelé sempre su Instagram - perché esistono, e stanno circolando, notizie false su questo argomento (la sua salute ndr). E' chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Io sto vincendo questa partita. Molte grazie!"

