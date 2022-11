Pelé di nuovo ricoverato in ospedale a San Paolo

SAN PAOLO, 30 NOV - Il Brasile è di nuovo in ansia per Pelé, ricoverato ancora una volta all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. In un primo momento si erano sparse voci allarmistiche sulle condizioni di O Rei, che da un anno e mezzo lotta contro un tumore al colon, così la figlia Kelly ha voluto fare una precisazione spiegando che "stanno uscendo un'altra volta notizie allarmistiche, allora voglio dirvi che mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste. Io non sto volando da lui (la donna si trova in Qatar per i Mondiali ndr), i miei fratelli sono con papà e andrò da lui a Capodanno. Non c'è alcuna emergenza".

