Pelè: Infantino, ogni paese abbia stadio intitolato a O Rei

SANTOS, 02 GEN - "Sono qui con grande emozione e tristezza, ma anche con un sorriso, perché Pelé a noi ne ha regalati molti. Come Fifa siamo qui per rendere omaggio a O Rei e abbiamo disposto che in tutto il mondo venga osservato un minuto di silenzio". Così il presidente dell'ente mondiale del calcio, Gianni Infantino, al suo arrivo allo stadio di Vila Belmiro per la veglia funebre di Pelé, che si sta svolgendo con la bara aperta. "Adesso chiederemo che tutti i paesi del mondo - ha detto ancora Infantino - abbiano uno stadio intitolato a Pelé, affinché anche i bambini abbiano conto di cosa sia stato lui per il calcio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA