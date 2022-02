Pene congelato per lo sciatore olimpico dopo 30 km tra venti gelidi e temperature sotto zero

Disavventura piuttosto dolorosa e fastidiosa per lo sciatore di fondo finlandese Remi Lindholm che alle Olimpiadi invernali di Pechino, a causa delle temperature costantemente sotto zero e dei venti gelidi ha sofferto di un incidente “particolare”: gli si è congelato il pene. La gara era quella della 50 km, poi ridotta a 30 proprio a causa delle basse temperature e del vento. «Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo – ha raccontato Remi Lindholm - il dolore era insopportabile». L’atleta finlandese una volta giunto al traguardo ha subito chiesto una borsa di acqua calda per scongelare una parte del corpo particolarmente sensibile: il pene, appunto.

