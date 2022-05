Per il Milan match-point scudetto, l'Inter spera

ROMA, 13 MAG - A 180' dalla fine del campionato, il Milan ha il primo match-point scudetto. Alla squadra di Pioli, però, non basterà battere domenica alle 18 l'Atalanta; servirà anche un passo falso dell'Inter, impegnata a Cagliari. Le quote Snai per il match di San Siro sono tutte a favore della capolista. L'1 si gioca a 1,75, con il pari e il colpo della squadra di Gasperini entrambi a 4,00. Sembrano esserci pochi dubbi sul numero di reti complessive: l'Over e il Goal sono rispettivamente a 1,50 e 1,48, di contro l'Under schizza a 2,40, con il 'No Goal' a 2,50. Sulla lavagna dei possibili marcatori guidano tre rossoneri: Giroud a 2,25, Ibrahimovic a 2,50, Leao a 2,75, seguiti da Zapata a 3,25. L'Inter spera nell'aiuto dei nerazzurri di Gasperini. I campioni d'Italia in carica, che scenderanno in campo domenica alle 20,45 conoscendo già il risultato del Milan, non hanno alternative alla vittoria in Sardegna contro un Cagliari a rischio retrocessione. I rossoblù di Agostini sono indietro nelle quote: il colpo a 6,75, la vittoria dell'Inter a 1,37, con il pareggio in mezzo, a 5,25. È già sicuro di un posto in Champions il Napoli che riceve il Genoa: la strada, per la squadra di Spalletti, sembra in discesa, con l'1 a 1,80. Al quinto posto c'è la Lazio, che lunedì sarà di scena a Torino contro una Juventus ferita dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia. I biancocelesti sono indietro ('2' a 2,95), ma non di molto visto che la vittoria della Juventus è a 2,30. Più facile sulla carta l'impegno della Roma sabato all'Olimpico contro il Venezia: l'1,24 legato al segno '1' è la quota più bassa di tutto il lungo week-end. Sempre lunedì, prima di Juve-Lazio, si giocherà Sampdoria-Fiorentina: blucerchiati non ancora sicuri della salvezza e vittoriosi a 3,75, viola più in basso a 1,90. Saranno due week-end delicatissimi anche in zona salvezza: aprirà il 37/o turno la Salernitana a Empoli, con i granata a 2,10, i toscani a 3,15. Spera di brindare lo Spezia, di scena a Udine: il colpo della squadra di Thiago Motta vale 3,90, più del doppio rispetto alla quota Snai per la vittoria dell'Udinese (1,85).

