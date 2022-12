Per Thuram junior si muove anche il Newcastle

ROMA, 22 DIC - Inter e non solo. Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, su Marcus Thuram c'è anche il Newcastle, club di Premier League. L'attaccante francese, in scadenza l'anno prossimo con il Borussia Mönchengladbach, è stato fra i protagonisti dei Mondiali in Qatar e rischia di diventare un uomo-mercato già nella finestra invernale delle trattative. L'affare può risultare particolarmente conveniente, tenuto conto dell'età del giocatore nato a Parma nel 1997 e del fatto che il 30 giugno 2023 sarà libero da vincoli contrattuali.

