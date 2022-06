Pesi: Assoluti Olimpica al via a Milano con protagonisti Giochi

ROMA, 18 GIU - Si svolgeranno a Milano questo fine settimana le Finali dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica. La location sarà il Crowne Plaza di San Donato Milanese, che per due giorni si trasformerà nel palcoscenico tricolore della pesistica italiana. I migliori 56 atleti e le migliori 52 atlete di tutte le età, si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di miglior pesista del 2022. Sarà anche l'occasione per applaudire di persona gli atleti che hanno conquistato medaglie e titoli durante gli ultimi Campionati Europei Senior e durante i Mondiali Youth, ancora in corso a Leòn, in Messico: sabato alle 18.00 gareggerà Nino Pizzolato che, solo pochi giorni fa, ha conquistato a Tirana il suo terzo titolo Europeo consecutivo, realizzando al contempo due Record del Mondo, prestazione che non accadeva da esattamente 100 anni nella nostra disciplina; sabato alle 16.00 salirà in pedana Giulia Imperio, Campionessa Europea Senior in Albania a soli 20 anni; e ancora, tra gli altri, Mirko Zanni, Cristiano Ficco, Iacopo Falsinotti, argento al Mondiale Youth e Lucrezia Magistris. Domani alle 10.00 è previsto un importante momento celebrativo, un'occasione che darà modo al mondo della pesistica italiana di applaudire da vicino i suoi Campioni: il Presidente Antonio Urso infatti premierà personalmente Nino Pizzolato e Giulia Imperio, per i successi ai recenti Campionati Europei, e con loro anche Mirko Zanni e Giorgia Bordignon, rispettivamente bronzo e argento a Tokyo 2020; sul palco anche Sergio Massidda, che ha all'attivo tre titoli mondiali tra Youth e Juniores e che per colpa della pandemia non ha ancora avuto il bagno di applausi che merita. Sarà possibile assistere di persona ai Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica, l'accesso al Crowne Plaza è libero. Per chi non avesse modo comunque di essere presente, la Federazione Italiana Pesistica ha organizzato per l'occasione uno streaming di altissimo livello e qualità, per dare modo a tutti gli appassionati di seguire da vicino i propri Campioni e la disciplina del cuore! Sarà possibile seguire l'intera due giorni di gare sul canale YouTube della FIPE con aggiornamenti costanti sui profili social ufficiali.

