Pesi: Miserendino in azzurro ai Mondiali di Bogotà

Sette azzurri prenderanno parte ai Mondiali di sollevamento pesi in programma dal 5 al 16 dicembre a Bogotà in Colombia. Il d.t. azzurro Sebastiano Corbu ha ufficializzato la squadra italiana che andrà in pedana in Colombia nella più importante manifestazione internazionale del 2022 e tra i convocati spicca il nome della palermitana Giulia Miserendino che arriverà a Bogotà dopo aver vinto i titoli europei junior stabilendo anche tre nuovi record italiani nella nuova categoria dei 71 kg: 106 di strappo, 120 di slancio e 226 di totale. La possibilità per Giulia Miserendino (Fiamme Oro) di fare bene anche a livello assoluto in una gara che rappresenta il primo appuntamento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

Pubblicità

Giulia Miserendino (Fiamme Oro) in azione

Ai Mondiali in Colombia Giulia Miserendino affiancherà Giulia Imperio, campionessa Europea in carica, che gareggerà nella categoria fino a 49 kg; Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea, in gara nella 59 kg; Sergio Massidda, già Campione del Mondo Juniores e detentore del titolo Continentale Junior nella 61 kg; il bronzo olimpico Mirko Zanni, nella sua nuova categoria, la 73 kg; Oscar Reyes, al suo esordio con la maglia azzurra su una pedana internazionale, in gara nella 81 kg e Cristiano Ficco, campione Olimpico ai Giochi giovanili di Buenos Aires e neo Campione Europeo U.23, che competerà nella 89 kg. Non ci sarà invece il trapanese Nino Pizzolato (Fiamme Oro), il bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2021 e campione europeo in carica, costretto al forfeit per un lieve problema muscolare, che ne ha condizionato la preparazione.

Il bronzo olimpico Nino Pizzolato (Fiamme Oro) in azione

<Tenuto conto che ci saranno altre gare per la qualificazione olimpica – spiega il d.t. azzurro Stefano Corbu – non abbiamo voluto rischiare la partecipazione al mondiale di Nino Pizzolato, a seguito del riacutizzarsi di una sofferenza lombare>.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA