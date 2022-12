Pesi: tris tricolore per i talenti siciliani

Pubblicità

Leonardo Saputo (Jaguar Club Pa) in azione

Il PalaCrisafulli di Pordenone ha ospitato le finali nazionali dei tricolori di sollevamento pesi per le categorie esordienti e giovanissimi. La Sicilia ha messo in mostra i suoi talenti e per la gioia del responsabile tecnico, il maestro Maurizio Sardo e del presidente della federpesistica Sicilia salvatore Parla, sono arrivati tre titoli italiani, due bronzi e un sesto posto che confermano la bontà di una scuola che continua a sfornare talenti, oltre a vantare campioni assoluti come il trapanese Nino Pizzolato, bronzo ai Giochi di Tokyo e la palermitana Giulia Miserendino sul podio nelle più importanti competizioni continentali.

Il maestro Maurizio Sardo, Nino e Fabio Pizzolato, Giulia Miserendino, Federico La Barbera e Salvatore Scarantino

L'etneo Salvatore Samuel Cocuzza (Nucleo della Gioventù Cl) in azione

A Pordenone sono arrivati due titoli nella categoria esordienti e il primo porta la firma del catanese Samuel Salvatore Cocuzzza, capace dopo il bronzo ai tricolori Under17 di Biella, di vincere il tricolore nella finale dei 44 kg, riuscendo a vincere la come miglior risultato tecnico con 55 kg nello strappo, 62 kg nello slancio e 117 kg nel totale. Samuel Salvatore Cocuzza è tesserato con la società Nucleo della Gioventù di Caltanissetta, è allenato dal papà Alessandro tecnico e collaboratore di Giovanni Scarantino.

Leonardo Saputo (Jaguar Club Pa) sul podio

Il secondo titolo arriva dalla finale dei 49 kg e porta la firma del palermitano Leonardo Saputo (Jaguar Club), con 55 kg nello strappo, 60 kg nello slancio e un totale di 115 kg, capace di vincere un agguerrita concorrenza di atleti.

Marco La Rosa (Jaguar Club Pa) sul podio Marco La Rosa (Jaguar Club Pa) in azione

Per la Jaguar Club una due giorni tricolore da incorniciare, visto che ha fatto festa anche per il secondo titolo vinto da Marco La Rosa nella finale dei 55 kg per la categoria giovanissimi con 55 kg nello strappo, 71 kg nello slancio e il totale di 126 kg.

Serena Puliafito (Pesistica Milazzo) sul podio

Serena Puliafito (Pesistica Milazzo) in azione

Un bronzo nella categoria esordienti grazie alla peloritana Serena Puliafito (Pesistica Milazzo), terza nella finale dei 45 kg con 25 kg nello strappo, 35 nello slancio e il totale di 60 kg. Nella finale dei 55 kg, sesto posto per la sua compagna di squadra Francis Marie Puglisi, con 25 kg nello strappo, 37 kg nello slancio e il totale di 62 kg.

Emanuele Messina (Daniel Master's Salaparuta) sul podio

Emanuele Messina (Daniel Master's Salaparuta) in azione

L'ultima medaglia siciliana ai tricolori giovanili porta la firma del trapanese Emanuele Messina (Daniele Master's Club Salaparuta), bronzo nella finale dei 61 kg giovanissimi con 38 kg nello strappo, 46 kh nello slancio e il totale di 84 kg.

