Petagna al Monza, ora le visite e poi la firma

MONZA, 09 AGO - Andrea Petagna si prepara a essere un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante triestino, 27 anni, ha trovato un accordo per trasferirsi alla corte di Stroppa e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma con il club brianzolo. Che in queste settimane ha valutato anche altri profili, ma che ora si prepara a chiudere con il Napoli per un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e riscatto a una decina di milioni in caso di salvezza, più un milione e mezzo di bonus. Il Monza, che ha necessità di sfoltire la rosa (proseguono i contatti con il Parma per Mazzitelli), continua per il momento a lavorare sul mercato in entrata per centrare l'obiettivo top ten, ribadito dalla società anche alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Per questo, in settimana Galliani potrebbe chiudere per Pablo Marì, difensore spagnolo classe '93 dell'Arsenal ed ex Flamengo, con cui in Sudamerica ha vinto tutto. Ma anche per Nicolò Rovella, centrocampista della Juventus che già nelle scorse settimane è stato corteggiato dal Monza. Dopo Filippo Ranocchia, l'acquisto di Rovella potrebbe chiudere il secondo affare della neopromossa con i bianconeri, in questa sessione di mercato. Fino a questo momento e in attesa che magri si concretizzi il sogno Icardi, sono per ora 11 gli innesti ufficializzati dalla società della famiglia Berlusconi.

