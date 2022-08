Petrucci, l'Italia può vincere sempre e dappertutto

MILANO, 30 AGO - "L'Italia può arrivare dappertutto, può vincere sempre. Noi vogliamo arrivare a vincere". Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, punta in alto a pochi giorni dall'Europeo che inizierà venerdì sera al Forum di Assago con il debutto dell'Italia contro l'Estonia. "Anni fa avevo parlato di Nazionale più forte di sempre sulla carta, questa sulla carta non è la più forte quindi la gente è contenta perché non carico di aspettative ma io ci credo - ricorda Petrucci durante la conferenza negli studi Sky - . Siamo una bella squadra, mi auguro che diverta il pubblico ma serve vincere". Poi una battuta sul ct: "Noi gli paghiamo lo stipendio, quindi Pozzecco deve vincere". Il presidente è soddisfatto intanto per le vendite dei biglietti: "Questo Europei sta superando gli altri del passato per interesse. Quasi tutte le partite sono infatti già esaurite".

