ROMA, 25 GIU - I media inglesi oggi dedicano ampio spazio al trasferimento del centrocampista della Nazionale, Kalvin Phillips, classe 1995, dal Leeds United al Manchester City di Pep Guardiola, in cambio di 45 milioni. Ma non è finita qui: il club dei 'citizens' ha già stanziato 100 milioni per questa sessione estiva di calciomercato.

