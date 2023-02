Pioli, il Milan è guarito? Lo sapremo domani

MILANO, 17 FEB - "Se il Milan è guarito del tutto? Sarà il prossimo risultato a determinare come si sente la squadra". Stefano Pioli usa il realismo per descrivere la vigilia della partita di domani a Monza, sapendo quali sono i rischi e le possibilità della gara di domani. "Tutti vivono i risultati molto di pancia, noi dobbiamo essere più impermeabili sia alle critiche che agli elogi, che rischiano di essere sempre eccessive in entrambe le direzione. Per noi ora è importante pensare al campionato e cercare di fare punti, con tutto il rispetto per una squadra con il Monza che gioca un calcio propositivo e offensivo. A Palladino - osserva - vanno fatti i complimenti, la squadra palleggia bene. Noi dovremo essere bravi in entrambe le fasi di gioco, cercando di mettere in dubbio le loro posizione difensive. E al tempo stesso essere noi molto attenti in chiusura, perché il Monza attacca con molti uomini".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA