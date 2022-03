Pioli: "Insulti a Maignan e Tomori, non si dovrebbe mai"

CAGLIARI, 19 MAR - Sfida tranquilla. Ma immediato dopo-partita fra insulti e faccia a faccia a distanza molto ravvicinata. "Credo che Maignan e Tomori siano stati insultati - ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli - come non dovrebbe mai succedere sui campi". Vittoria per volata finale verso lo scudetto? "No - ha detto - se rimaniamo nella metafora ciclistica siamo ancora al 'Poggio' e c'è tanto da spingere sui pedali. La discesa è ancora distante".

