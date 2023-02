Pioli, per il Milan domani inizia altro campionato

MILANO, 09 FEB - "Da domani inizia un altro campionato: quello che ci deve portare a conquistare una delle prime quattro posizioni". Stefano Pioli volta pagina, alla vigilia della sfida interna di domani al Meazza contro il Torino, alle 20.45. "Siamo partiti per rivincere il campionato, ma non ci riusciremo. Lo scorso anno è stato straordinario, rivincerlo quest'anno sarebbe stato incredibile. Ora inizia un nuovo campionato, abbiamo 17 partite. Ma la stagione non finisce domani". Quando il Milan troverà un avversario già capace di portarsi a casa i tre punti nel confronto di fine ottobre. "Non solo per noi, ma il Torino è sempre un avversario molto fastidioso da affrontare", prosegue Pioli. "Per il suo modo di giocare, perché mette in difficoltà la costruzione avversaria. Per questo dobbiamo muoverci molto e muoverci bene, essere coraggiosi con la palla".

