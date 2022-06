Pioli «Stagione impegnativa, non vedo l'ora di partire»

La Serie A riparte e le squadre fremono. Il Milan campione d’Italia inaugura la stagione giocando a San Siro contro l’Udinese e l’allenatore rossonero Stefano Pioli non vede l’ora di partire. È un «inizio di stagione competitivo», afferma il tecnico, che poi ricorda ai suoi di mantenere alta l’attenzione, proprio come fanno i campioni: «Come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni», quindi «non è importante chi affronteremo, farà la differenza - spiega Pioli - il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco dopo una stagione esaltante per la vittoria dello scudetto».

Andrea Sottil, il nuovo allenatore dell’Udinese, dal canto suo, non ha paura di affrontare i rossoneri nel fortino di San Siro, anzi «ci faremo trovare pronti» sottolinea. È «una partenza molto impegnativa e difficile - ricorda Sottil -ma allo stesso tempo molto affascinante».

Con l’inizio di campionato previsto prima di Ferragosto, non va poi così male all’Inter di Simone Inzaghi che volerà in Salento per esordire al Via del Mare della neopromossa Lecce. Già da questa prima partita «dovremo essere concentrati e attenti», afferma l’allenatore dei neroazzurri, che guarda già al futuro e alla Champions League: «nessuna partita sarà facile perché giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene», sottolinea il tecnico. A Inzaghi fa eco l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta che ricorda come fino a metà novembre siano previste 15 partite di campionato. Per affrontarle al meglio «servirà una panchina molto lunga perché con tanti impegni ravvicinati si possono avere problemi muscolari».

L’Inter si troverà davanti un Lecce pronto a non cedere un centimetro. La squadra di Marco Baroni spera di cavalcare l'entusiasmo che ancora aleggia in Salento dopo la promozione della scorsa stagione. «Ogni partita sarà estremamente impegnativa, ma è nostra intenzione dare il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo», ricorda Baroni.

Per la prima volta il campionato sarà interrotto tra metà novembre e dicembre dalla rassegna mondiale, in scena in Qatar. Un fattore non di poco conto per l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, soprattutto per la preparazione atletica. Questa «è l’unica grande differenza dal passato», sottolinea l'ex allenatore del Milan. Per il tecnico blucerchiato sarà fondamentale «programmare ogni domenica di pausa» per «farsi trovare pronti». I blucerchiati partiranno in quarta: il calendario ha riservato subito due partite in casa al Ferraris con Atalanta e Juventus. Giampaolo ci scherza su: «Male che vada, facciamo quattro punti. Tornando seri, il fattore casa sfortunatamente negli ultimi anni conta sempre meno. Ma ce le giocheremo».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA