Pizzolato, Miserendino e La Barbera in azzurro

Sarà Durazzo in Albania ad ospitare da domenica al 22 prossimo i campionati Europei junior e Under 23 di sollevamento pesi. In pedana ben 11 atleti (7 junior e 4 Under 23) e del gruppo fanno parte anche tre straordinari talenti siciliani: il nisseno Federico La Barbera, la palermitana Giulia Miserendino e il trapanese Fabio Pizzolato.

Federico La Barbera e il maestro Maurizio Sardo (Fiamme Oro)

Gli azzurri saranno seguiti dal direttore tecnico Sebastiano Corbu che per l'occasione sarà affiancato dai tecnici Pietro Roca, Raffaele Navarino, Marco Di Marzio e il nisseno Maurizio Sardo che alle Fiamme Oro allena Federico La Barbera, oro nello strappo (100 kg) e nello slancio (131 kg) ai recenti Assoluti. Federico La Barbera farà il suo esordio domenica nella finale della categoria 55 kg junior.

La palermitana Giulia Miserendino

Giulia Miserendino e Fabio Pizzolato del Gs Fiamme Oro, si allenano invece stabilmente al Centro Federale di Roma sotto la direzione del direttore tecnico azzurro Sebastiano Corbu. Giulia Miserendino arriva in Albania dopo il doppio oro agli Assoluti nella categoria 71 kg con 115 kg nello slancio e 105 kg nello strappo che è anche il nuovo record italiano e sarà in gara il 20 prossimo. Fabio Pizzolato fratello di Nino, bronzo ai Giochi di Tokyo, sarà in gara il 21 prossimo e arriva in Albania fresco del suo primo titolo italiano assoluto: 150 kg nello strappo e 180 kg nello slancio.

La squadra azzurra può contare anche sulla campionessa europea in carica Giulia Imperio (49 kg) che sarà la prima a scendere in pedana domenica insieme a Martina Bomben (49 kg) e starting list azzurra completata da Sergio Massidda (61 kg), Delia Celine (55 kg), Lucrezia Magistris (59 kg), Lorenzo Tarquini (81 kg), Elisa Sundas (71 kg) e Cristian Ficco (96 kg).

