Play off, il Palermo asfalta il FeralpiSalò e ha un piede nella finale per la serie B

Catanzaro e Padova non si fanno male, il Palermo mette un piede nella finale play-off di Serie C. Nell’andata delle semifinali, i rosanero si confermano squadra da trasferta e si aggiudicano il primo atto sul campo della FeralpiSalò per 3-0, in un match indirizzato nel finale di primo tempo. Pesantissimo l’uno-due della squadra allenata da Baldini, che trova il vantaggio al 43' con Brunori e raddoppia nel secondo minuto di recupero con Floriano. In avvio di secondo tempo, ghiotta l’occasione per i verdeblu di accorciare le distanze ma Miracoli si fa ipnotizzare dal dischetto da Massolo. Il Palermo gestisce dunque senza particolari affanni e all’86' cala il tris con Soleri: per accedere all’ultimo atto può bastare anche una sconfitta con due gol di scarto al 'Barberà.

