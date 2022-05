Play off serie C, il Palermo vola: battuto anche l'Entella

Vittoria in trasferta per il Palermo che, a Chiavari, in Liguria, ha sconfitto la Virtus Entella 2-1 nell’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. A decidere la partita le reti, tutte nel secondo tempo, di Luperini al 1', su calcio d’angolo dalla destra battuto da Valente, e di Brunori all’8', che ha trasformato un calcio di rigore da lui stesso procurato su fallo di Pellizzer. Per i padroni di casa gol di Merkaj al 23' sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da sinistra. Durante il secondo tempo la partita è stata sospesa per un malore che ha colpito un tifoso del Palermo, soccorso da personale medico. La gara di ritorno si disputerà sabato sera alle 21 al «Barbera».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA