Playoff di Serie B: Sozza arbitrerà Pisa-Benevento

ROMA, 19 MAG - Simone Sozza, della sezione di Seregno, è stato designato per arbitrare la partita di ritorno delle semifinali dei Playoff del campionato di calcio di Serie B, in programma sabato (ore 18) sul terreno dell'Arena Garibaldi di Pisa, fra i padroni di casa e il Benevento (andata 1-0 per i sanniti). Il giudice di gara lombardo sarà assistito da Costanzo e Passeri, con Minelli IV uomo, Fabbri al Var e Luigi Rossi in qualità di Avar. L'altro match, quello fra Monza e Brescia (andata 2-1 per la formazione di Giovanni Stroppa), in programma domenica ore 21, sul terreno dello stadio Brianteo di Monza, sarà diretto da Paolo Valeri della Sezione di Roma 2, assistito da Berti e Rocca; Baroni sarà IV uomo, Guida al Var e Cecconi l'Avar.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA