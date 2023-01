Plusvalenze: Gravina, Juve? Sarei masochista nel gioire

ROMA, 31 GEN - "A me dispiace. Sarei un folle nel pensare che una situazione di questo tipo possa generare qualsiasi forma di soddisfazione. Sarei un masochista". Così Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, commentando la sentenza (e le successive motivazioni) che ha portato al -15 inflitto alla Juve. "La Juventus ha sempre rappresentato un modello nell'ambito economico, nell'ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di sviluppo del calcio femminile, sul tema delle seconde squadre - ha aggiunto Gravina - Sarei un folle a gioire con una mia società in una situazione di questo tipo". "Ma ci sono norme, ci sono regole evanno applicate in modo rigoroso - la sua conclusione - Siamo molto preoccupatidi questa situazione. È arrivato il momento di mettere punti fermi in questo terrenoche è molto minato".

