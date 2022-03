Poker del Barca all'Osasuna, i catalani ora sono al terzo posto

ROMA, 13 MAR - Il Barcellona cala il poker al Camp Nou contro l'Osasuna, nel posticipo della 28/a giornata della Liga, sale a 51 punti e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto (ma i 'Colchoneros' hanno una partita in più), alle spalle di Siviglia (a quota 56 e con una partita in più) e del Real Madrid capolista, a 63. I 'blancos' saranno in campo domani sera, ore 21, a Palma di Maiorca. I blaugrana, in grande rimonta sulle rivali dopo l'approdo di Xavi in panchina, si sono imposti per 4-0 grazie alla doppietta di Ferran Torres (14' e 21' pt), al 3-0 di Pierre-Emerick Aubameyang (27' pt) e al quarto punto di Puig (30' st). I navarri di Pamplona in classifica sono undicesimi con 35 punti, gli stessi del Celta Vigo.

