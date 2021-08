Poker del Palermo al Picerno all'esordio in Coppa Italia

E’ un Palermo che vince e convince quello che batte il Picerno 4-1 e si guadagna il passaggio al secondo turno della Coppa Italia di serie C.

La squadra rosanero, che il 15 settembre al Barbera affronterà la vincente di Monopoli-Potenza, lascia subito il segno con due gol di Lancini e Floriano in avvio di partita, poi incassa la rete degli ospiti a metà primo tempo con De Ciancio, quindi ristabilisce le distanze in avvio di secondo tempo con Luperini. Allo scadere ci pensa poi Fella a chiudere definitivamente i giochi. Sugli spalti sono tornati i tifosi per una partita ufficiale dopo quella del primo marzo del 2020, ultima prima della pandemia: i biglietti venduti sono stati 2.119.



