Premi: a Barella il 'Talenti d'Italia"

ROMA, 22 GIU - Si è chiuso a Ischia il 41/o Meeting estate, organizzato dal Comitato nazionale italiano fairplay, una tre giorni dedicata ad incontri internazionali sui temi del calcio coordinata dall'avvocato Franco Campana. Nel galà finale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti, tra quali il premio 'Talenti d'Italia' che è stato assegnato a Nicolò Barella per la serie A, Alessia Capelletti per la A femminile e Alessandro Vogliacco, del Benevento, per la serie B. Premio alla carriera per Gianfranco Zola e Franco Causio. Riconoscimenti anche a Fabio Pecchia, come allenatore emergente della Cremonese, e ad Alberto Zaccheroni. Sono anche stati presentati i progetti "Olympics Experience", la storia delle Olimpiadi rappresentata in 3D dal 775 a.C. al 2024, nel forum "Il talento per il talento" si è discusso della crisi che attraversa il calcio italiano, con Zola, Causio, Alberto Zaccheroni e l'avvocato Claudio Pasqualin.

