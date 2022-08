Premi: assegnato a Bebe Vio il 10/o 'Mecenate dello Sport'

ROMA, 04 AGO - Bebe Vio è la vincitrice del 10/o premio Mecenate dello Sport-Varaldo Di Pietro. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Varaldo Di Pietro, presieduta da Giovanni Di Pietro, premia coloro che, in campo nazionale e internazionale, forniscono un contributo essenziale per la crescita dello sport e l'esaltazione dei suoi valori, anche attraverso attività di valore sociale e solidale. Bebe Vio è una delle più importanti testimonial a livello internazionale dei più alti valori dello sport, anche attraverso l'ideazione - con l'associazione art4sport fondata con i genitori - del movimento WEmbrace e della realizzazione degli eventi WEmbrace Games e WEmbrace Sport per sostenere lo sport paralimpico, oltre alla realizzazione della 'Bebe Vio Academy', programma inclusivo che promuove lo sport integrato. Questa missione è stata rafforzata dalla bellissima storia di amicizia che ha visto Bebe Vio protagonista insieme al campione, Martin Castrogiovanni. Il noto rugbista azzurro è stato al fianco di Bebe, tutti i giorni per mesi, portandola in braccio e sulle spalle, in modo da consentirle i movimenti riabilitativi dopo i recenti interventi chirurgici. Una storia commovente che rappresenta l'esemplare conferma della forza idello sport e dei suoi valori. Bebe Vio ha ottenuto straordinari successi che l'hanno portata a essere campionessa mondiale ed europea di fioretto individuale, nonché due volte oro alle Olimpiadi (Rio e Tokyo). "Bebe ha saputo fare dell'attività sportiva una testimonianza per diffondere a livello internazionale la conoscenza dello sport paralimpico e dei grandi valori che lo sport racchiude - dice Di Pietro -. Abbiamo voluto assegnarle il Mecenate dello Sport, perché nella sua storia, nella sua forza, nel suo impegno sono racchiusi grandi valori". La cerimonia di consegna del riconoscimento, che gode del patrocinio del Coni e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, si svolgerà il 30 settembre a Roma, nel Salone d'Onore del Coni. Bebe Vio succede nell'albo d'oro a Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti e Piero Ferrari.

