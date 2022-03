Premier: 1-0 all'Aston Villa, Arsenal rafforza 4/o posto

ROMA, 19 MAR - L'Arsenal si impone 1-0 in casa dell'Aston Villa in un incontro, l'unico in programma oggi, della 30/a giornata di Premier League. Il gol di Saka alla mezz'ora del primo tempo basta alla squadra di Mikel Arteta per rafforzare il quarto posto in classifica, con quattro punti di vantaggio rispetto al Manchester United, che ha anche giocato una partita in più. L'Aston Villa resta nono, con ben dieci punti di svantaggio sui Wolves, che sono ottavi. I Gunners, che solo martedì scorso avevano perso 2-0 col Liverpool, vedono quindi avvicinarsi la possibilità di tornare a disputare la prossima stagione la Champions League, dalla quale mancano da cinque anni.

